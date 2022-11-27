Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского за требование денег у США и назвал его коррумпированным диктатором

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27 ноября 2022, 09:16

Ведущий Fox News Такер Карлсон, Billy Bennight / globallookpress.com

Ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за требование денег у Соединенных Штатов и назвал политического деятеля коррумпированным диктатором.

Карлсон отметил, что на данный момент Вашингтон уже выделил киевской стороне свыше 90 млрд долларов, однако «Зеленскому этого все равно мало». Согласно точке зрения, высказанной американским ведущим, украинский лидер является коррумпированным диктатором, который не просит, а требует деньги у Конгресса.

«Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?» — добавил Такер Карлсон.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задачей российской специальной операции на Украине «полное уничтожение проявлений сатанизма».