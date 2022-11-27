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Глава Чечни Кадыров назвал задачей спецоперации на Украине «полное уничтожение проявлений сатанизма»

, 07:51

Глава Чечни Кадыров назвал задачей спецоперации на Украине «полное уничтожение проявлений сатанизма»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал задачей специальной военной операции на Украине «полное уничтожение проявлений сатанизма». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.

Кадыров проинформировал, что состоялось совещание Регионального штаба проведения СВО, на котором, в частности, обсудили расположение чеченских подразделений и тактические маневры.

«Результат спецоперации для нас — это полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов», — также отметил глава ЧР.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил сбор средств на приобретение медикаментов для Украины.

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