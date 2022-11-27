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Песков: Россия не принимает близко к сердцу решения Европарламента, признавшего страну «спонсором терроризма»

, 14:46

Песков: Россия не принимает близко к сердцу решения Европарламента, признавшего страну «спонсором терроризма»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

РФ не принимает близко к сердцу решения Европейского парламента, который некоторое время назад признал страну «спонсором терроризма». Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не принимает близко к сердцу решения Европарламента, признавшего Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма, сообщил Песков», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер Кремля отметил, что у Москвы имеются разногласия с Анкарой по Сирии, однако уровень двусторонних отношений позволяет урегулировать их посредством переговоров.

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