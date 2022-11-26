Бывший премьер Великобритании Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

26 ноября 2022, 18:40

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Экс-руководитель кабинета министров Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил сбор денег с целью приобретения медикаментов для Украины. Об этом информирует ТАСС.

«Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Согласно имеющимся сведениям, призыв экс-премьера приурочен к предстоящему празднику Рождества.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости выполнения сделки по вывозу украинского зерна.