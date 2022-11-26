Президент Франции Макрон заявил о необходимости выполнения сделки по вывозу зерна с Украины

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26 ноября 2022, 17:03

Президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Alexis Sciard / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости выполнения сделки по вывозу зерна с украинской территории. Соответствующая видеозапись появилась на странице главы государства в Twitter.

По словам Макрона, Париж выступает за продолжение выполнения зерновой сделки. Также политик отметил, что Франция готова спонсировать доставку зерна с Украины в уязвимые страны.

Ранее в субботу сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава кабинета министров Бельгии Александр Де Кроо поставили свои подписи под декларацией о поддержке вступления Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс.