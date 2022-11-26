Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский и руководитель бельгийского правительства Александр Де Кроо поставили свои подписи под декларацией о поддержке вступления киевской стороны в Европейский союз и Североатлантический альянс. Об этом информирует РИА Новости.
«Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО», — говорится в публикации, которая размещена на сайте российского агентства.
В процитированном материале отмечается, что также Киев попросил Брюссель расширить объем оказываемой военной помощи и предоставить электрогенераторы, необходимые для поддержки инфраструктуры.
Как сообщалось ранее сегодня, побывавшая в украинской столице президент Венгрии Каталин Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь бывшей советской республике.