Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз и НАТО

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26 ноября 2022, 16:46

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, Pool Philip Reynaers / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский и руководитель бельгийского правительства Александр Де Кроо поставили свои подписи под декларацией о поддержке вступления киевской стороны в Европейский союз и Североатлантический альянс. Об этом информирует РИА Новости.

«Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО», — говорится в публикации, которая размещена на сайте российского агентства.

В процитированном материале отмечается, что также Киев попросил Брюссель расширить объем оказываемой военной помощи и предоставить электрогенераторы, необходимые для поддержки инфраструктуры.

Как сообщалось ранее сегодня, побывавшая в украинской столице президент Венгрии Каталин Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь бывшей советской республике.