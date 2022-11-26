Побывавшая в Киеве президент Венгрии Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь Украине

Побывавшая в украинской столице президент Венгрии Каталин Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь бывшей советской республике. Об этом информирует ТАСС.
«Президент Венгрии Каталин Новак в субботу подтвердила, что побывала с визитом в Киеве. Она также заверила, что ее страна продолжит оказывать помощь Украине», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны выступило с заявлением о том, что в результате проведенных переговоров из украинского плена были освобождены 9 военных РФ, которым грозила смертельная опасность.