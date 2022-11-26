Побывавшая в Киеве президент Венгрии Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь Украине

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26 ноября 2022, 16:11

Президент Венгрии Каталин Новак, IMAGO/Martin Juen / globallookpress.com

Побывавшая в украинской столице президент Венгрии Каталин Новак заверила, что Будапешт продолжит оказывать помощь бывшей советской республике. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Венгрии Каталин Новак в субботу подтвердила, что побывала с визитом в Киеве. Она также заверила, что ее страна продолжит оказывать помощь Украине», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны выступило с заявлением о том, что в результате проведенных переговоров из украинского плена были освобождены 9 военных РФ, которым грозила смертельная опасность.