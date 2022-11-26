МО РФ: в результате переговоров из украинского плена освобождены 9 российских военных, которым грозила смертельная опасность

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26 ноября 2022, 15:55

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В результате проведенных переговоров из украинского плена освобождены 9 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Как сообщалось ранее сегодня, глава польского кабинета министров Матеуш Моравецкий выразил мнение о том, что в случае победы России на Украине поражение потерпит вся Европа.