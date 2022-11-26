Премьер Польши Моравецкий: в случае победы России на Украине проиграет вся Европа

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26 ноября 2022, 14:58

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Piotr Nowak / globallookpress.com

Если Российская Федерация одержит победу на Украине, поражение потерпит вся Европа. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Матеуш Моравецкий, руководитель правительства Польши.

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — процитирован премьер-министр в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Также Моравецкий призвал не медлить с оказанием помощи киевской стороне.

Как сообщалось ранее сегодня, врио главы ДНР Денис Пушилин обнародовал видеозапись, где запечатлена встреча в республике десяти военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена.