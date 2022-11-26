Пушилин опубликовал видео встречи в ДНР десяти военных из республики, освобожденных из украинского плена

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26 ноября 2022, 14:44

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин опубликовал видео, где запечатлена встреча в ДНР десяти военнослужащих из республики, которые были освобождены из украинского плена. Данный ролик появился в Telegram-канале политического деятеля.

«Десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, в Республику, встретились со своими родными и близкими», — прокомментировал выложенные кадры врио главы ДНР.

Ранее в субботу сообщалось, что руководители украинского, польского и литовского правительств призвали активизировать обсуждение темы присоединения Киева к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.