Пушилин опубликовал видео встречи в ДНР десяти военных из республики, освобожденных из украинского плена

Денис Пушилин опубликовал видео, где запечатлена встреча в ДНР десяти военнослужащих из республики, которые были освобождены из украинского плена. Данный ролик появился в Telegram-канале политического деятеля.
«Десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, в Республику, встретились со своими родными и близкими», — прокомментировал выложенные кадры врио главы ДНР.
Ранее в субботу сообщалось, что руководители украинского, польского и литовского правительств призвали активизировать обсуждение темы присоединения Киева к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.