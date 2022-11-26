Премьеры Украины, Польши и Литвы призвали активизировать обсуждение темы вступления Киева в НАТО и Евросоюз

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26 ноября 2022, 14:04

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Руководители правительств Украины, Польши и Литвы призвали активизировать обсуждение темы присоединения Киева к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу. Об этом информирует ТАСС.

«Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и ЕС, сообщил глава украинского кабмина», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение о том, что европейские государства являются виновниками ситуации, сложившейся на Украине.