Премьеры Украины, Польши и Литвы призвали активизировать обсуждение темы вступления Киева в НАТО и Евросоюз

Руководители правительств Украины, Польши и Литвы призвали активизировать обсуждение темы присоединения Киева к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу. Об этом информирует ТАСС.
«Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и ЕС, сообщил глава украинского кабмина», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение о том, что европейские государства являются виновниками ситуации, сложившейся на Украине.