Глава МИД РФ Лавров: страны Европы являются виновниками ситуации, сложившейся на Украине

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26 ноября 2022, 13:51

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Европейские государства являются виновниками ситуации, сложившейся на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Сергей Лавров, руководитель российского министерства иностранных дел.

«Европейские страны являются виновниками той ситуации, которая сложилась на Украине, заявил Сергей Лавров», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также отечественный дипломат отметил, что за долгие годы Москва убедилась в тщетности попыток убедить западную сторону пойти на равноправную договоренность об обеспечении всеобщей безопасности без расширения НАТО.

Ранее в субботу сообщалось, что в восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога.