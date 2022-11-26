Воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины

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26 ноября 2022, 13:18

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

В восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом информирует ТАСС.

«Воздушная тревога объявлена в восточных и центральных областях Украины, следует из данных официального украинского ресурса для оповещения граждан», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

В процитированном посте отмечается, что, в частности, сирены звучат на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков выразил мнение о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «нагло лжет», когда утверждает, что очень трудно определить виновного в обстрелах Запорожской АЭС.