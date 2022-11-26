Политолог Марков: глава МАГАТЭ Гросси «нагло лжет», когда говорит, что очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «нагло лжет», когда утверждает, что очень трудно определить, кто ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.
«Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС», — говорится в посте эксперта.
По мнению Маркова, Гросси «нагло лжет». Также отечественный аналитик отметил, что МАГАТЭ находится под полным контролем Соединенных Штатов.
Как сообщалось ранее в субботу, заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков указал на то, что попадание боеприпаса в хранилище с топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту, который сравним с «грязной бомбой».