Политолог Марков: глава МАГАТЭ Гросси «нагло лжет», когда говорит, что очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

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26 ноября 2022, 13:02

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Wolfgang Kumm / globallookpress.com

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «нагло лжет», когда утверждает, что очень трудно определить, кто ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС», — говорится в посте эксперта.

По мнению Маркова, Гросси «нагло лжет». Также отечественный аналитик отметил, что МАГАТЭ находится под полным контролем Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков указал на то, что попадание боеприпаса в хранилище с топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту, который сравним с «грязной бомбой».