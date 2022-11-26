Замглавы МАГАТЭ Чудаков назвал Россию лидером в сфере развития атомной энергетики

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26 ноября 2022, 10:56 Источник: РИА "Новости"

МАГАТЭ, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков в субботу, 26 ноября, заявил, что Россия в настоящий момент лидирует в мире в сфере развития атомной энергетики, в частности, благодаря передовым технологиям.

Михаил Чудаков отметил, что в России и Китае идет продвижение в области развития атомной энергетики, так как руководство вышеуказанных стран в этом заинтересовано. Когда данный процесс сбрасывается на частные компании, то во главу угла становится доллар.

Чудаков уточнил, что в этой сфере необходимо государственное регулирование.