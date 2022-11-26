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Аргументы Недели → Политика 13+

Президент Казахстана Токаев заявил, что его первый указ в рамках нового срока будет касаться развития сел

, 09:19

Президент Казахстана Токаев заявил, что его первый указ в рамках нового срока будет касаться развития сел
Касым-Жомарт Токаев, Evgeny Philippov/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его первый указ в качестве главы государства будет посвящен плану развития сел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на церемонию инаугурации. 

«В моей предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел»,- подчеркнул он.

Это связано, по его словам, с тем, что в них проживает до 40% местных жителей. Исходя из этого, развитие сельской местности должно быть приоритетным направлением для курса страны. Новый указ лидера Казахстана будет посвящён разработке плана ее благоустройства. Отмечается, что законопроект рассчитан на пять лет. 

Ранее сообщалось, что основной целью для внешней политики Токаева является сотрудничество с Россией и Китаем.

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