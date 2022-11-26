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Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи Францией виз российским дипломатам

, 09:06 Источник: Telegram-канал ТАСС

Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи Францией виз российским дипломатам
Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО направило в организацию ноту из-за невыдачи Францией виз российским дипломатическим работникам. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Постпредство России направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским дипломатам», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что французская сторона не выдала представителям внешнеполитического ведомства визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже.

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