Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи Францией виз российским дипломатам

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26 ноября 2022, 09:06 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО направило в организацию ноту из-за невыдачи Францией виз российским дипломатическим работникам. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Постпредство России направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским дипломатам», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что французская сторона не выдала представителям внешнеполитического ведомства визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже.