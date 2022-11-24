Захарова: Франция не выдала представителям МИД России визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже

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24 ноября 2022, 13:32

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Французская сторона не выдала представителям российского министерства иностранных дел визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Франция не выдала представителям МИД РФ визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже, сообщила Мария Захарова», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, заместитель главы МИД Сергей Рябков подтвердил, что европейские государства участвуют в консультациях по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.