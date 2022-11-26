Зеленский заявил о некачественной организации большинства «пунктов несокрушимости» на Украине

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26 ноября 2022, 08:37 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" на территории столицы страны Киева, а также в некоторых других украинских городах.

Владимир Зеленский напомнил, что по всей Украине к настоящему моменту развернуты "пункты несокрушимости" для оказания базовых услуг гражданам в случае длительных отключений электроэнергии, однако не везде местные власти качественно их организовали.

По словам президента Украины, больше всего жалоб поступило из Киева, где всем необходимым обеспечены лишь пункты, которые были созданы на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и на железнодорожном вокзале столицы.