Зеленский сообщил, что по Украине были развернуты более четырех тысяч «пунктов несокрушимости»

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23 ноября 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что по стране развернуты более четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам. Это было сделано на случай возможных длительных отключений электроэнергии.

Пункты будут работать круглосуточно и бесплатно. Они были созданы при всех областных и районных администрациях, школах, зданиях МЧС. Там граждане смогут выяснить где функционирует ближайшая АЗС, работают банковское отделение, магазин, аптека. В пунктах можно поймать интернет и мобильную связь, а также выпить воды.

Планируется создание еще большего количества подобных "пунктов несокрушимости", как назвал их украинский лидер.