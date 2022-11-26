Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Посольство в Вашингтоне: РФ рассматривает критику США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела

, 07:19

Посольство в Вашингтоне: РФ рассматривает критику США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Российская Федерация рассматривает критику Соединенными Штатами принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела. На это указало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — говорится, в частности, в комментарии, который размещен в Telegram-канале дипломатической миссии.

Ранее на текущей неделе заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Политика

Политика

Украинская делегация заявила о бойкотировании ПА ОБСЕ пока делегация России не будет исключена из состава

Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока «организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян». Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на члена украинской делегации Евгению Кравчук.

Политика