Посольство в Вашингтоне: РФ рассматривает критику США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела

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26 ноября 2022, 07:19

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Российская Федерация рассматривает критику Соединенными Штатами принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела. На это указало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — говорится, в частности, в комментарии, который размещен в Telegram-канале дипломатической миссии.

Ранее на текущей неделе заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.