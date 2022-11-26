Посольство в Вашингтоне: РФ рассматривает критику США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела

Российская Федерация рассматривает критику Соединенными Штатами принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела. На это указало посольство Москвы в Вашингтоне.
«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — говорится, в частности, в комментарии, который размещен в Telegram-канале дипломатической миссии.
Ранее на текущей неделе заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.