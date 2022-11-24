Замглавы МИД Рябков: Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне

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24 ноября 2022, 13:46

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Соединенные Штаты пока не планируют никаких контактов на высоком уровне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«РФ и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам отечественного дипломата, диалог между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент осуществляется без задействования президентского уровня.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков подтвердил, что европейские страны принимают участие в консультациях по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.