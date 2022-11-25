Путин — о частичной мобилизации: «Нам хватит!»

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25 ноября 2022, 19:04 Источник: https://t.me/RIAKremlinpool/8255

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В ходе встречи с матерями участников специальной военной операции, прошедшей в пятницу, президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены.

Одна из участниц встречи рассказала главе государства, что еще один из ее сыновей ожидает призыва.

«Не надо, нам хватит», - ответил на ее слова президент.

Видеозапись диалога приводит телеграм-канал RIA_Kremlinpool

Во время встречи президент высказал также мысль, что воссоединение России и республик Донбасса должно было произойти раньше.