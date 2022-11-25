Путин — о частичной мобилизации: «Нам хватит!»

В ходе встречи с матерями участников специальной военной операции, прошедшей в пятницу, президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены.
Одна из участниц встречи рассказала главе государства, что еще один из ее сыновей ожидает призыва.
«Не надо, нам хватит», - ответил на ее слова президент.
Видеозапись диалога приводит телеграм-канал RIA_Kremlinpool
Во время встречи президент высказал также мысль, что воссоединение России и республик Донбасса должно было произойти раньше.