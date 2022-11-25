Президент Казахстана Токаев прибудет в Москву с первым визитом после переизбрания и проведет переговоры с Путиным

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25 ноября 2022, 13:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Kazakhstan's presidential press / globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву с первым визитом после своего переизбрания на должность главы государства и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.

«Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с Путиным и подпишет документы», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности.