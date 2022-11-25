Эксперт Юшков: «Вся нефть может подорожать»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Аргументам недели», почему Европе не удается договориться о потолке цен на российскую нефть.
«Для Европы вопрос о том, какой будет потолок цены на нефть, является специфическим, так как с 5 декабря начинает действовать эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом в страны ЕС. Они никак не смогут покупать нефть и по потолку цен, и без потолка. Ряд стран опасается, что если установить низкий потолок цены, то это может привести к тому, что из России сократится экспорт, а значит усугубится дефицит предложений на мировом рынке и вся нефть подорожает. Низкий потолок - это препятствие для экспорта российской нефти».
«Нужно также отметить, что будет запрещено перевозить российскую нефть и страховать перевозки, если нефть, которую заливают в танкер, стоит больше, чем потолок цены. И европейские компании будут это выполнять. Получается, что если по рыночным показателям российская нефть укладывается в этот потолок, то европейские компании смогут ее перевести, застраховать и заработать на этом. Те, кто выступают за высокий потолок цен на нефть, хотят дать своим компаниям возможность заработать».
Ранее издание Politico сообщило, что Польша предложила установить порог в $30 за баррель, тогда как большинство стран согласились на $65.
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