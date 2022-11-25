Глава ДНР Пушилин: «ВСУ зимой будет продолжать атаки»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 12:37 Антон Николаев,

Фото: denis-pushilin.ru/globallookpress.com; Глава ДНР Денис Пушилин

Денис Пушилин считает, в зимний период никакой передышки на линии соприкосновения не будет. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».



«Для нас нет никаких иллюзий, что любое наше промедление, неподготовленные действия будут использованы противником. Мы ведем подготовку, разведка работает, мы понимаем, где противник концентрирует свои силы для контрнаступления на тех или иных направлениях. Конечно, мы по всей линии фронта продвигаемся, наши подразделения работают в непростых погодных условиях. Противник периодически пытается прощупывать разные участки фронта - очень часто это происходит на севере ДНР, найти слабые места, но мы сейчас в состоянии адекватно реагировать, и после каждой контратаки противника пытаемся продвигаться вперед и улучшать наши позиции».



Денис Пушилин также уверен, что зимой ВСУ будут пытаться продолжать атаки. Он отметил, что нет никаких предпосылок, чтобы противник в зимний период не пытался контратаковать и занимать населенные пункты. Противник будет это делать при первой возможности.