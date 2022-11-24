Лукашенко: украинцы расстреляли российских военнопленных в целях эскалации под влиянием США

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24 ноября 2022, 21:25 Источник: Пул первого

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что расстрел российских пленных был совершен в целях эскалации. Видео с соответствующим заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Что решала казнь российских ребят? … Они делают всё для эскалации…», - сказал Лукашенко каналу «Россия». Видеофрагмент заявления опубликовал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, такое поведение говорит о том, что «американцы» имеют на украинских военнослужащих сильное влияние.

Напомним, что ранее о влиянии США на действия Украины в отношении российских военнопленных заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.