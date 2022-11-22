Слуцкий: Киев, обвиняя в вероломстве расстрелянных российских военнопленных, действует по методичкам США

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22 ноября 2022, 22:24 Источник: Telegram

Депутат ГД Леонид Слуцкий. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/globallook.com

Украина, обвинившая расстрелянных российских солдат в вероломстве, действует по указаниям США. Такое мнение высказал во вторник в своем телеграм-канале председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик считает, что Киев «запоздало», через несколько дней после появления видео с расстрелянными солдатами, отреагировал на случившееся, потому что ждал «инструкций Госдепа».

«Обвинения украинской прокуратуры - лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причем по методичкам США», - написал Слуцкий.

Однако, по его мнению, реакция слишком запоздала — к этому времени видео, на котором запечатлено «военное преступление украинской власти», посмотрел «весь мир». Поэтому теперь никакие попытки представить все как нарушение российскими солдатами «законов войны» при сдаче в плен не помешают найти убийц и «отдать под трибунал».

Ранее во вторник стало известно, что прокуратура Украины в связи с расстрелом российских военнопленных рассматривает версию их «вероломства» при сдаче в плен.