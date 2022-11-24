Зеленский пригласил экспертов ООН для изучения критически важной инфраструктуры Украины

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24 ноября 2022, 10:17

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил экспертов Организации Объединенных Наций посетить на Украине объекты инфраструктуры для изучения ситуации на них и оценки их состояния.

Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Киева.

«Я подтверждаю, что приглашаю от лица Украины миссию экспертов ООН для изучения критически важной инфраструктуры Украины», — сказал глава киевского режима.

Зеленский предложил Совбезу ООН принять документ об «осуждении любых форм энергетического террора». Он также призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения.

Европарламент на этой неделе одобрил документ, в котором Российская Федерация признается «спонсором терроризма».