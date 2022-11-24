Спецпредставитель Путина Лаврентьев: СВО не повлияет на военное присутствие России в Сирии, Москва продолжит поддерживать Дамаск

Специальная военная операция (СВО) не повлияет на военное присутствие Российской Федерации на сирийской территории, Москва продолжит поддерживать Дамаск. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента Владимира Путина по Сирии.
«Спецоперация на Украине не окажет влияния на российское военное присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил РИА Новости Лаврентьев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе Александр Лаврентьев указал на то, что коллективный Запад рассматривает Сирию в качестве площадки для противостояния с РФ.