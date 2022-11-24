Спецпредставитель Путина Лаврентьев: СВО не повлияет на военное присутствие России в Сирии, Москва продолжит поддерживать Дамаск

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24 ноября 2022, 08:38 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, MFA Russia / globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) не повлияет на военное присутствие Российской Федерации на сирийской территории, Москва продолжит поддерживать Дамаск. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента Владимира Путина по Сирии.

«Спецоперация на Украине не окажет влияния на российское военное присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил РИА Новости Лаврентьев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе Александр Лаврентьев указал на то, что коллективный Запад рассматривает Сирию в качестве площадки для противостояния с РФ.