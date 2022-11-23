Спецпредставитель Путина Лаврентьев: коллективный Запад рассматривает Сирию как площадку для противостояния с Россией

Коллективный Запад рассматривает сирийскую территорию в качестве площадки для противостояния с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Александр Лаврентьев, спецпредставитель главы РФ Владимира Путина по Сирии.
«Коллективный Запад рассматривает Сирию как площадку для противостояния с Россией и делает все, чтобы не позволить стабилизировать ситуацию в арабской республике», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Лаврентьев отметил, что Москва считает деструктивной линию американской стороны, которую она претворяет в жизнь в северо-восточной части САР.