Спецпредставитель Путина Лаврентьев: Россия считает деструктивной линию США, которую они проводят на северо-востоке Сирии

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23 ноября 2022, 15:30

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Российская Федерация полагает, что линия Соединенных Штатов, которую они проводят в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики, деструктивна. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Сирии.

«Москва считает деструктивной линию Вашингтона, которую тот проводит на северо-востоке Сирии», — процитирован Лаврентьев в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Россия сожалеет, что контакты с американской стороной по САР были прерваны, также отметил отечественный дипломат.

Как сообщалось ранее в среду, издание Hürriyet написало, что переговоры между главой Турции Реджепом Эрдоганом и сирийским лидером Башаром Асадом могут пройти на территории РФ при посредничестве Владимира Путина.