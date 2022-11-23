Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 15:12

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры между турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом могут пройти на территории Российской Федерации при посредничестве ее президента Владимира Путина. На это, как передает РИА Новости, указало издание Hürriyet.

«Встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве Путина, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой Hürriyet», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, согласно которому встреча политика с Башаром Асадом может пройти, если возникнут благоприятные условия.