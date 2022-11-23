Эрдоган заявил, что его встреча с президентом Сирии Асадом может состояться в случае возникновения благоприятных условий

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23 ноября 2022, 14:44

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Глава Турции Реджеп Эрдоган отметил, что его встреча с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом может пройти, если возникнут благоприятные условия. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с сирийским лидером Башаром Асадом может состояться в случае возникновения для этого благоприятных условий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спецпредставитель главы России Александр Лаврентьев указал на то, что Москва надеется, что Анкара услышит призыв воздержаться от осуществления операции на сирийской территории.