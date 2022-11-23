Спецпредставитель Путина Лаврентьев: Россия надеется, что Турция услышит призыв воздержаться от операции в Сирии

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23 ноября 2022, 14:04

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, MFA Russia / globallookpress.com

Москва надеется на то, что Анкара услышит призыв воздержаться от проведения операции на сирийской территории. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Александр Лаврентьев, специальный представитель главы РФ Владимира Путина по Сирии.

«Россия надеется, что Турция услышит призыв воздержаться от операции в Сирии и постарается оказать помощь в решении курдской проблемы, заявил спецпредставитель президента РФ Лаврентьев», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что военные операции Вооруженных сил Анкары в северной части Сирии и Ирака являются «только началом».