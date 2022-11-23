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Президент Эрдоган: военные операции армии Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом»

, 12:52

Президент Эрдоган: военные операции армии Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом»
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Christoph Soeder / globallookpress.com

Военные операции Вооруженных сил Анкары в северной части Сирийской Арабской Республики и Ирака являются «только началом». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Военные операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака являются “только началом”, заявил Эрдоган», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам политического деятеля, его страна решительно настроена обеспечить безопасность своих рубежей.

Ранее в среду сообщалось, что Анкара, предположительно, поставила киевской стороне реактивные системы залпового огня TLRG-230.

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