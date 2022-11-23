Турция, предположительно, передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230

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23 ноября 2022, 12:34

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Турция, предположительно, поставила киевской стороне РСЗО TLRG-230. На это указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале ТАСС.

«Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230, утверждает агентство УНИАН, разместившее в своем Telegram-канале “первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине”», — говорится в процитированном посте.

Точное число пусковых установок и снарядов к ним, которые могла поставить Анкара, неизвестно.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков отметил, что подконтрольные Киеву силы организовали в городе Херсоне массовый террор с целью формирования «обменного фонда» для вызволения попавших в плен военнослужащих украинской армии.