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Политолог Марков: Украина устроила в Херсоне массовый террор с целью создания «обменного фонда» для вызволения пленных ВСУ

, 12:21

Политолог Марков: Украина устроила в Херсоне массовый террор с целью создания «обменного фонда» для вызволения пленных ВСУ
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевская сторона устроила на территории города Херсона массовый террор с целью создания «обменного фонда» для вызволения плененных военнослужащих Вооруженных сил Украины. На это указал российский политолог Сергей Марков.

«В Херсоне и Харьковской области массовый террор. Массовые аресты. Цель — создать "обменный фонд". То есть арестовать гражданских и обменять их потом на пленных военных ВСУ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Согласно точке зрения, высказанной Марковым, у власти в Киеве находятся «очевидные» террористы.

Ранее в среду сообщалось, что спикер дипломатического ведомства РФ Мария Захарова предложила украинской Службе безопасности осуществить обыск в бункере президента Владимира Зеленского.

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