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Спикер МИД России Захарова предложила СБУ провести обыск в бункере президента Зеленского

, 11:59

Спикер МИД России Захарова предложила СБУ провести обыск в бункере президента Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предложила Службе безопасности Украины осуществить обыск в бункере президента бывшей советской республики Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова отреагировала на заявление СБУ, согласно которому во время обысков в храмах Украинской православной церкви были обнаружены «пророссийская литература и миллионы наличных».

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — говорится в посте, размещенном спикером внешнеполитического ведомства РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес указал на то, что Лондон впервые поставит киевской стороне вертолеты.

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