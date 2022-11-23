Спикер МИД России Захарова предложила СБУ провести обыск в бункере президента Зеленского

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предложила Службе безопасности Украины осуществить обыск в бункере президента бывшей советской республики Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.
Захарова отреагировала на заявление СБУ, согласно которому во время обысков в храмах Украинской православной церкви были обнаружены «пророссийская литература и миллионы наличных».
«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — говорится в посте, размещенном спикером внешнеполитического ведомства РФ.
Как сообщалось ранее сегодня, руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес указал на то, что Лондон впервые поставит киевской стороне вертолеты.