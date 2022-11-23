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Министр обороны Бен Уоллес: Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

, 11:05

Министр обороны Бен Уоллес: Великобритания впервые передаст Украине вертолеты
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Соединенное Королевство впервые передаст Украине вертолеты. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», указал Бен Уоллес, руководитель британского министерства обороны.

«Великобритания впервые передаст Киеву вертолеты. Об этом пишет The Times со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Лондон поставит три вертолета Sea King. Также британская сторона направит бывшей советской республике 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Le Monde констатировало, что запасы вооружений в западных государствах, в том числе в Соединенных Штатах, достигли критически низких значений из-за военной помощи Украине.

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