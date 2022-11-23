Le Monde: запасы вооружений в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Украине

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23 ноября 2022, 10:27

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Запасы вооружений в западных государствах, в том числе в Соединенных Штатах, на данный момент достигли критически низких значений из-за поставок Украине. На это, как передает ТАСС, указало французское издание Le Monde.

«Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены, пишет Le Monde», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно сведениям, приведенным Le Monde, американская сторона была вынуждена обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для дальнейшей передачи данных боеприпасов Украине. Как отреагировали на это власти в Сеуле, неизвестно.

Как сообщалось ранее в среду, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отметил, что Запорожская атомная электростанция 19–20 ноября попала под самые интенсивные обстрелы подконтрольных Киеву войск за все время.