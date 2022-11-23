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Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС 19–20 ноября попала под самые интенсивные обстрелы ВСУ за все время

, 09:59 Источник: Telegram-канал ТАСС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС 19–20 ноября попала под самые интенсивные обстрелы ВСУ за все время
Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Запорожская атомная электростанция 19–20 ноября попала под самые интенсивные обстрелы Вооруженных сил Украины за все время. На это, как передает ТАСС, указал Ренат Карчаа, советник главы «Росэнергоатома».

«Запорожская АЭС 19–20 ноября попала под самые интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ, сообщил нам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, в прошлую субботу подконтрольные киевской стороне войска выпустили по ЗАЭС из орудий 155-го калибра 12 боеприпасов в течение 25 минут.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель дипломатической миссии Москвы в Лондоне Андрей Келин допустил, что «на месте Украины может образоваться черная дыра».

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