Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 09:44

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей». Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Андрей Келин, посол Российской Федерации в Великобритании.

В публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что отечественный дипломат призвал Запал прекратить поставлять оружие Киеву, поскольку Украина уже потеряла «достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал». По словам Келина, в настоящий момент бывшая советская республика лишается и человеческого потенциала.

«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей», — спрогнозировал посол Москвы.

Как сообщалось ранее в среду, офицер Народной милиции Андрей Марочко отметил, что подконтрольные киевской стороне войска отказалась от полномасштабного наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нарушений поставок снарядов.