«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей». Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Андрей Келин, посол Российской Федерации в Великобритании.
В публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что отечественный дипломат призвал Запал прекратить поставлять оружие Киеву, поскольку Украина уже потеряла «достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал». По словам Келина, в настоящий момент бывшая советская республика лишается и человеческого потенциала.
«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей», — спрогнозировал посол Москвы.
Как сообщалось ранее в среду, офицер Народной милиции Андрей Марочко отметил, что подконтрольные киевской стороне войска отказалась от полномасштабного наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нарушений поставок снарядов.