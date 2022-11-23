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Посол РФ в Британии Келин: «На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей»

, 09:44

Посол РФ в Британии Келин: «На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей»
Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей». Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Андрей Келин, посол Российской Федерации в Великобритании.

В публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что отечественный дипломат призвал Запал прекратить поставлять оружие Киеву, поскольку Украина уже потеряла «достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал». По словам Келина, в настоящий момент бывшая советская республика лишается и человеческого потенциала.

«На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей», — спрогнозировал посол Москвы.

Как сообщалось ранее в среду, офицер Народной милиции Андрей Марочко отметил, что подконтрольные киевской стороне войска отказалась от полномасштабного наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нарушений поставок снарядов.

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