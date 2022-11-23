Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»

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23 ноября 2022, 14:28

Заседание Европарламента, PPI / globallookpress.com

Европейский парламент одобрил документ, в котором Российская Федерация признается «спонсором терроризма». Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России “государством—спонсором терроризма”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что в ряде европейских государств серьезно ослаб иммунитет к «нацистскому вирусу». По словам отечественного дипломата, особую тревогу вызывает ситуация на Украине и в прибалтийских республиках.