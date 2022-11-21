Лавров: в ряде стран Европы серьезно ослаб иммунитет к «нацистскому вирусу», особенно тревожит ситуация на Украине и в Прибалтике

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21 ноября 2022, 16:38

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

В ряде европейских государств серьезно ослаб иммунитет к «нацистскому вирусу», особую тревогу вызывает ситуация на Украине и в прибалтийских республиках. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ.

«К сожалению, сегодня в целом ряде европейских стран серьезно ослаб иммунитет к нацистскому вирусу. Особенно тревожит ситуация на Украине и в Прибалтике», — процитирован Лавров в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Отечественный дипломат добавил, что мировое сообщество все чаще сталкивается с попытками пересмотреть и исказить итоги Нюрнбергского трибунала.

Как сообщалось ранее в понедельник, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что под видом частных военных компаний на территории Донбасса находятся регулярные силы Североатлантического альянса.