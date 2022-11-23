Токаев заявил, что Москва и Киев должны использовать любой шанс для достижения «хотя бы перемирия»

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23 ноября 2022, 22:59 Источник: Сайт президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото с сайта президента Казахстана.

Москва и Киев должны найти пути мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что любая война заканчивается мирными переговорами.

«Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было «подорвано», - заявил Токаев.

Казахстанский президент также указал на недопустимость того, чтобы братские народы России и Украины «разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не сомневается в успехе специальной военной операции в Украине.