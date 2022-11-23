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Аргументы Недели → Политика 13+

Песков: Россия не сомневается в успехе спецоперации

, 22:40 Источник: ТАСС

Песков: Россия не сомневается в успехе спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россия не сомневается в успешном итоге специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам, освещающим ход саммита ОДКБ в Ереване, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что во время заседания совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин коротко рассказал коллегам о ходе спецоперации.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с озвученным Александром Лукашенко мнением о том, что судьба ОДКБ зависит от итогов спецоперации в Украине, Песков ответил положительно. 

«С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают», - подчеркнул представитель Кремля.

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