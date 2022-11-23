Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости

Верховный суд Соединенного Королевства решил отказать Шотландии в организации нового референдума по вопросу о независимости. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума по вопросу о независимости», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес указал на то, что Лондон впервые поставит киевской стороне вертолеты. Украина, согласно имеющимся данным, должна получить в общей сложности три машины Sea King.