Global Times: власти США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва экономики Европы и ужесточения контроля за политикой ЕС

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23 ноября 2022, 09:14

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов используют Североатлантический альянс в качестве ловушки для подрыва экономики Европы и ужесточения контроля за политическим курсом, который реализуется ЕС. Соответствующее мнение, как передает ТАСС, выразило издание The Global Times (GT).

«Американские власти используют НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Такую точку зрения высказали авторы китайской газеты The Global Times», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

В GT отметили, что США «вынашивают недобрые намерения», оказывая давление на государства, входящие в НАТО, и требуя от них увеличить расходы на оборонный бюджет.

Как сообщалось ранее сегодня, автор издания The American Conservative Брэдли Девлин указал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «из кожи вон лез, чтобы оправдать» киевскую сторону в свете инцидента с падением ее ракеты на польской территории.