Военный эксперт Ходаренок: «На Украине не стоит ожидать снижения градуса боевых действий зимой»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 ноября 2022, 14:42 Антон Николаев

Михаил Ходаренок считает, что несмотря на зиму и погодные условия, боевые действия на линии соприкосновения будут усиливаться. Об этом эксперт сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание "Аргументы недели".

«Никакого снижения боевых действий в зимнюю кампанию 2023 года я не ожидаю. Обе стороны готовят друг для друга военные сюрпризы. Напряженность боевых ударов и боев будет только возрастать».

Ходаренок также уверен, что в конце осени и начале зимы президент Белоруссии Александр Лукашенко не станет третьим участником специальной военной операции на Украине:

«Хитроумный, предусмотрительный, осторожный белорусский батька не вступил в специальную военную операцию в феврале этого года, тем более он не вступит в нее в ноябре - декабре. Вероятность вступления Белоруссии в специальную военную операцию я оцениваю крайне маловероятным событием».

Ранее политолог Сергей Марков высказал мнение о заморозке конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что она невозможна.