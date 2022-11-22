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Военный эксперт Ходаренок: «На Украине не стоит ожидать снижения градуса боевых действий зимой»

, 14:42

Военный эксперт Ходаренок: «На Украине не стоит ожидать снижения градуса боевых действий зимой»

Михаил Ходаренок считает, что несмотря на зиму и погодные условия, боевые действия на линии соприкосновения будут усиливаться. Об этом эксперт сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание "Аргументы недели".

 

«Никакого снижения боевых действий в зимнюю кампанию 2023 года я не ожидаю. Обе стороны готовят друг для друга военные сюрпризы. Напряженность боевых ударов и боев будет только возрастать». 

Ходаренок также уверен, что в конце осени и начале зимы президент Белоруссии Александр Лукашенко не станет третьим участником специальной военной операции на Украине:

«Хитроумный, предусмотрительный, осторожный белорусский батька не вступил в специальную военную операцию в феврале этого года, тем более он не вступит в нее в ноябре - декабре. Вероятность вступления Белоруссии в специальную военную операцию я оцениваю крайне маловероятным событием». 

Ранее политолог Сергей Марков высказал мнение о заморозке конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что она невозможна.

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